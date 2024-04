Locals Live in Theothorne

DIEREN – Zondag 21 april is in Theotorne in Dieren een nieuwe editie van Locals Live. Dit keer is het de beurt aan de Rhedense muzikant Eric Pul en zijn Boeierband. Deze band is al meer dan tien jaar actief en speelt met veel enthousiasme melodieuze popcovers, waarbij een contrabas met percussie de ritmesectie vormt, samen met de gitarist en tweestemmige zang. De band speelt nummers van onder andere The Beatles, Elvis, Chuck Berry, Etta James, Robbie Williams en Coldplay, maar ook Avicii. De zaal opent om 15.00 uur, de entree is gratis.

Dit optreden is de laatste van een reeks live-optredens op de zondagmiddag. In het najaar worden weer nieuwe optredens gepland.