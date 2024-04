Liesbeth Borgonjen exposeert

BRUMMEN – Tot 21 juni is bij Plein 5 in Brummen de expositie van Liesbeth Borgonjen te zien. Hout is haar hoofddiscipline, maar inmiddels werkt ze ook met andere materialen. Zwart-witkunst, papierkunst, moderne houtkunst, intuïtief tekenen en bomen hebben op dit moment haar aandacht. Haar verkochte werken staan in diverse tuinen en huiskamers in Nederland en België. Bijna alle getoonde werken zijn te leen, te huur of te koop.