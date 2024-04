Liederen en verhalen over moeders

VELP – De bekende Vlaamse hoogleraar verliesverwerking geeft op zondag 7 april een lezing in Velp over moeders. Zijn verhalen worden afgewisseld met zang van kamerkoor Panta Rhei Vocaal.

Manu Keirse is klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar aan de universiteit van Leuven (België). Hij is zeer deskundig op het gebied van verlies en rouw en heeft vele boeken op zijn naam staan, zoals ‘Helpen bij verlies en verdriet’. In zijn boeken schrijft hij in begrijpelijke taal over verlies en rouw en overleven.

Manu Keirse is een bevlogen man en verhalenverteller pur sang. Met zijn verhalen uit de praktijk en zijn Vlaamse tongval trekt hij volle zalen. Keirse belicht een aantal kanten van de verhouding met moeders. Ook hun sterfelijkheid en het missen van hen komen aan bod in zijn verhalen. Hij is niet voor niets een grootheid op het gebied van rouw.

In afwisseling met en afgestemd op de verhalen van Keirse brengt Panta Rhei Vocaal muziek rondom het thema moeders.

Panta Rhei Vocaal zingt bij leven en dood, bij momenten van afscheid. Het is een groep ervaren zangers, die overal in het land bij uitvaarten zingt onder leiding van dirigent Frank Litjens.

De bijeenkomst begint om 15.30 uur in de Grote Kerk. Kaarten kosten 18 euro en zijn te verkrijgen via de website en – indien nog beschikbaar – vanaf 15.00 uur bij de kerk.

pantarheivocaal.nl