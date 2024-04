Lezing over cybercriminaliteit

LAAG-SOEREN – Ondernemersvereniging DELS (Dieren, Ellecom, Laag-Soeren) houdt op woensdag 24 april een pizza-avond met een lezing over cybersecurity, voor leden en hun partners. Deze wordt gehouden bij restaurant Eeterij de Jutberg in Laag-Soeren. Om 18.30 uur wordt de bijeenkomst geopend met een welkomstwoord. Daarna is er pizza en van 20.00 tot 21.30 uur is er een presentatie van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Ook is er een interactieve workshop. Aan bod komen de nieuwste trends en technieken die cybercriminelen gebruiken en praktische tips en strategieën om ‘uzelf en uw organisatie’ te beschermen tegen cyberaanvallen. Aanmelden – graag vóór vrijdag 19 april – via info@dels.nl of 06-82627884.