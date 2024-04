Lezing over ademtherapie

DIEREN – Christen Gemeente De Spreng heeft zondag 28 april Barbera Hendriksen te gast om te praten over balans tussen inspanning en ontspanning. Zij is christelijk ademtherapeut en komt vertellen over haar zoektocht naar herstel en levenslust. Ook neemt ze de aanwezigen mee in de wereld van ademtherapie. De bijeenkomst begint om 16.00 uur, duurt ongeveer een uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren.