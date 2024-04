Lezing: ouderen in de spreekkamer

VELP – Rozendaler Gert-Jan Hendriks verzorgt woensdag 24 april een lezing in Ons Raadhuis in Velp. Hendriks is onderzoeker en psychiater en spreekt over de rol van opvattingen over oudere leeftijd in de spreekkamer. In zijn werk maakt hij geregeld mee dat wanneer ouderen last hebben van angststoornissen of depressies, zij een andere behandeling krijgen aangeboden dan jongere volwassenen met deze psychische problemen. Dit heeft volgens hem te maken met opvattingen van hulpverleners over ouderen en ouder worden, maar ook met de opvattingen die ouderen over zichzelf hebben. In deze lezing zal Hendriks dit thema verder uitdiepen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.

De lezing duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden bij Ons Raadhuis. Leden betalen 3,80 euro entree, anderen 5,10 euro.

