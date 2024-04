Lezing kunstenaar in Velp

VELP – Gerrit van Middelkoop, een beeldend kunstenaar uit Velp geeft volgende maand, op woensdag 17 april om 19.30 uur een lezing: Gewone dingen in het bijzonder. Deze vindt plaats in ontmoetingscentrum de Paperclip in Velp. Van Middelkoop zal ingaan op de noodzaak van het oprichten van De Dingenpartij om op te komen voor de universele rechten van HET DING. “Dit klinkt misschien als een grap, maar met tal van stellingen en plaatjes van alledaagse gebruiksvoorwerpen zal de serieusheid van dit onderwerp worden belicht. Ook de jaarlijkse verkiezingen van bedreigde dingen zullen aan bod komen”, aldus de organisatie. Aanmelden kan via paperclipvelp.nl. De kosten zijn 6 euro per persoon. Van Middelkoop geeft geregeld druk bezochte lezingen rondom beeldende kunst en cultuur vanuit een actuele, beschouwende en filosofische hoek voor diverse gezelschappen. Zijn presentaties met tekst en beeld zijn prikkelend, maar toegankelijk en bieden vaak onverwachte invalshoeken.