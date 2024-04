Leerlingen Dorrie Tromp pakken uit bij pianoconcert

VELP – Op zondag 17 maart was het jaarlijkse matineeconcert van de leerlingen van pianolespraktijk Dorrie Tromp in Velp. Onder het thema ‘Uitpakken maar!’ droegen de leerlingen hun voorstelling aan iemand op, veelal een vader of moeder, een opa of oma.

“De leerlingen mochten hun muziek opdragen aan iemand die hen dierbaar is. Dit was hun muzikale cadeau voor hen”, blikt Dorrie terug op een succesvolle middag. “Sommige leerlingen vertelden ook waarom; juist die motivatie maakte de optredens geweldig en persoonlijk.” Zo speelde Thibault speciaal voor zijn moeder. “Zij zorgt dat ik op tijd kom bij de hockeytraining, helpt me met mijn huiswerk en met pianoles. Zij doet alles!”

Omdat Benjamin (foto) wilde laten zien dat hij erg dankbaar is voor de pianolessen die hij van zijn ouders krijgt, had hij het niet makkelijk voor zichzelf gemaakt door per se Menuet G majeur van Bach voor hen te willen spelen. Hij speelde samen met Dorrie en kwam er goed doorheen.

Het was vooral Defne die in het oog sprong met haar eerbetoon aan haar vader. Ze speelde het nummer ‘Solas’ van Jamie Duffy met zoveel bezieling en flow dat de toehoorders in de zaal er stil van werden. Paul was de uitsmijter van de middag. Hij speelde een stuk van Chopin. Hij droeg zijn ‘Nocturne opus 9 nr 2’ op aan op aan alle aanwezigen en vatte daarmee de middag samen.

Na afloop ontvingen alle vrijwilligers en pianisten bloemen. Laatstgenoemden kregen ook een certificaat van deelname. Volgend jaar is het concert op 6 april. De pianolespraktijk van Dorrie Tromp bestaat dan 25 jaar.

Foto: Caren de Graaff