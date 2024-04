Ledenvergadering Rhedens Dorpsbelang

RHEDEN – Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang houdt woensdag 17 april de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in Ons Huis en begint om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering legt het bestuur van de vereniging verantwoording af aan de leden over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn wethouders Gea Hofstede en Paul Hofman te gast om de aanwezigen bij te praten over de stand van zaken van diverse ruimtelijke plannen in het dorp, zoals het terrein Haveland, de sociale werkplaats en uitbreiding van het woonwagenkamp, masterplan Veluwezoom en de uitbreiding van Albert Heijn. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De vergadering wordt afgesloten met een drankje.

Belangstellenden die nog geen lid zijn, kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap via rhedensdorpsbelang.nl of ter plekke voorafgaand aan de vergadering. Andere belangstellenden die de vergadering willen bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden via info@rhedensdorpsbelang.nl.