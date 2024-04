Laag water bij Doesburg Vertelt

DOESBURG – Doesburg Vertelt publiceert deze maand een verhaal over twee burgemeesters die ‘de oogen in den nek droegen’. Vanaf dinsdag 2 april is dit te lezen op doesburgvertelt.nl.

De zomer van 1819 is extreem droog. Het regent zo weinig dat het water in de Oude IJssel ongekend laag staat. Dat probleem wordt nog versterkt door het feit dat de watermolen bij ‘de sluis te Doesburg’ dat voorjaar nodig moet worden gerepareerd. Om dat onderhoud te kunnen uitvoeren is een lage waterstand noodzakelijk. Het stadsbestuur, de burgemeesters, geven daarom opdracht om de sluisdeuren open te zetten. Dat gebeurt in de veronderstelling dat de regen die in de zomer wordt verwacht de waterstand wel weer op het oude niveau zal terugbrengen. Maar de regen blijft uit, de waterstand blijft laag, en transport per schip over de Oude IJssel is vrijwel niet mogelijk.

Maar in Doetinchem heeft een handelaar een flinke partij boomschors liggen. Die is die zomer uit de Achterhoekse bossen gehaald en moet – via Doesburg – naar Engeland worden vervoerd. Hoe dit is opgelost, is terug te lezen op Doesburg Vertelt.