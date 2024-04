Kunst en muziek op de Klevenhorst

HUMMELO – Tijdens de Kunstwandelroute Hummelo is er van alles te doen bij de Klevenhorst, halverwege de route. Op zondag 5 mei klinken er van 13.30 tot 15.30 uur Nedersaksische gedichten en muziek op de Klinkplek. Hans Mellendijk en Bert Scheuter dragen poëzie voor, André van Gessel zingt eigen repertoire. Maandag 6 mei van 14.00 tot 15.30 uur verzorgt portretdichter Marion Steur een workshop ‘krantendicht’, waarbij met woorden uit de krant een gedicht wordt gemaakt.

Bij slecht weer wordt er in de schuur voorgedragen en gemusiceerd in plaats van op de Klinkplek. De kunstworkshops vinden plaats in en om de schuur. Op de Klinkplek kan iedereen aanschuiven. Bij de workshop is het aantal plekken beperkt en is aanmelden verplicht via amphion.nl/klevenhorst of 0314-376000.