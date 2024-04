Kraam huren voor Markt op Steeg

DE STEEG – Het is nog mogelijk om een kraam te huren voor de Markt op Steeg die op zaterdag 20 april plaatsvindt op het Prinses Amaliaplein in De Steeg. Op de markt die van 10.00 tot 16.00 uur duurt, wordt van alles aangeboden zoals, brocante, tweedehands spullen, kunst, zelfgemaakte dingen en plantjes. Ook is er altijd een terrasje met koffie, thee en wat lekkers. Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen zich ook laten schminken. Een kraam huren kost 30 euro en kan via Els Brandsen: elsbrandsen@gmail.com of 06-43895088.