Korenfestival in Empe

EMPE – Op zondag 21 april houdt Dameskoor Zanglust Empe een korenfestival in de tent van de Oranjevereniging. De aanleiding is een medley van Abba, die het koor met medewerking van anderen heeft ingestudeerd.

Zanglust is momenteel te klein om een concert te geven. Daarom hebben de vrouwen ook zangeressen van buiten het koor gevraagd om mee te doen met het instuderen van een medley van Abba. In totaal hebben zich 37 dames aangemeld.

Daarnaast heeft Zanglust meerdere koren gevraagd om mee te doen met een korenfestival. Zes koren zullen op 21 april hun repertoire laten horen: het Brummens Mannenkoor, Vitalis uit Twello, Fa Mi Contento uit Eefde, Vrouwenkoor Phoenix uit Brummen, Broeks koor de Vroolijkheid en het Vordens Mannenkoor. Elk koor zingt 15 minuten. Als afsluiting zullen de dames, onder leiding van Willemien Rouwenhorst en aan de piano Erna Groet, de Abba-medley laten horen.

Het festival begint om 13.30, de tent is open vanaf 13.00. De entree bedraagt 5 euro.

Dameskoor Zanglust nodigt iedereen die zingen leuk vindt en die van gezelligheid houdt uit om een keer mee te zingen op donderdagavond. Er wordt gerepeteerd in ’t Oortveld in Empe van 19.30 tot 21.30 uur.