Koninklijke vertelvoorstelling in de Zoomerij Dieren

DIEREN – Kinderen van 4 tot en met 7 jaar kunnen op woensdag 1 mei genieten van de muzikale vertelvoorstelling ‘Worteltjes van Oranje’ in de Zoomerij Dieren. De voorstelling is van 14.00 tot 14.45 uur.

De voorstelling vertelt het verhaal uit de 16e eeuw over Willem van Oranje, eerste prins van Nederland, en zijn grote neef Filip. Op een leuke en muzikale manier leren kinderen over Willem. Hij zorgt goed voor zijn volk en beantwoordt altijd alle vragen die hij krijgt via de post. Maar dan komt zijn grote neef Filip vanuit Spanje. Hij gaat op Willems troon zitten en bedenkt allerlei stomme regels. Ook beantwoordt hij de vragen van het volk niet meer. Hierdoor wordt Willem onzeker en erg stil. Want wil het volk Willem nog wel als prins? Samen met het prinselijk konijn bedenkt hij een plan om ervoor te zorgen dat hij zijn troon weer terugkrijgt.

De voorstelling wordt gespeeld door Janna de Lathouder, schrijver van kinderboeken en historische toneelstukken. Met Laboman Producties maakt zij muziektheatervoorstellingen over de Nederlandse geschiedenis, van de riddertijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met haar expressieve en muzikale vertelstijl neemt zij de kinderen mee naar een andere wereld en een andere tijd.

De voorstelling in Dieren wordt georganiseerd door de Zoomerij in samenwerking met Theater RhederArt. Kaarten kosten 5 euro en kunnen worden gekocht via dezoomerij.nl/agenda.