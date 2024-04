ANGERLO – Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo houdt op zondagmorgen 21 april haar jaarlijkse koffieconcert. Speciaal voor dit concert is het Regionaal Senioren Orkest Graafschap uitgenodigd. Beide verenigingen zullen een deel van het programma verzorgen.

Het concert begint om 10.30 uur in Dorpshuis de Meent in Angerlo. De toegang is gratis. Meer informatie is te verkrijgen bij Eelco van den Bogaard via secretariaat@nieuwleven-angerlo.nl

nieuwleven-angerlo.nl