Klompenpad in Hall feestelijk geopend

HALL – Zaterdag 20 april werd in Hall het Klompenpad Hallsekerkepad feestelijk geopend. Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen en projectleider Dagmar Kroezen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland onthulden het startpaneel naast de Ludgeruskerk. Vanaf hier kan een route van 15 kilometer worden gelopen over het oude landgoed Leusveld, door weilanden en langs typerende steilranden. De wandelaar kan ook op de route stappen bij uitspanning De Vroolijke Frans en kasteel De Engelenburg in Brummen.

Samen met vrijwilligers van de padenwerkgroep Hall en met medewerking van grondeigenaren en Dorpsraad Eerbeek-Hall is het gelukt om Rondje Hall en de Leusveld Wandeling te combineren tot één Klompenpad: het Hallsekerkpad. Onder begeleiding van SLG hebben enthousiaste vrijwilligers de route ontwikkeld. Zij gaan ook maandelijks controleren of de route goed te vinden is en voldoende toegankelijk is. De route is in beide richtingen gemarkeerd met rode klompjes.

Foto: Henny Versteeg