Kleurgroep Ons Raadhuis exposeert in Rheden

RHEDEN – In de maanden april, mei en juni exposeeren de deelnemers van de kleurgroep van Ons Raadhuis in het Dorpshuis in Rheden. Tijdens openingsuren van het Dorpshuis is hun werk te bewonderen.

De kleurgroep komt elke woensdagmorgen bijeen in Ons Raadhuis om samen te werken aan een creatieve opdracht. Er is geen docent, maar de deelnemers bedenken om de beurt een onderwerp waar zij een maand aan werken. Denk aan bijvoorbeeld vlinders, een bij, olifant of bloemen. De groep werkt vooral met kleurpotlood en soms met kleurkrijt op papier. Ze gaan thuis aan de slag, maar als ze samenkomen in Ons Raadhuis, helpen ze elkaar en leren zo van elkaar. Er is grote vrijheid, maar er is ook veel plezier en er worden mooie resultaten geboekt.

Dit resultaat is de komende maanden te zien in Rheden. Een aantal werken is voor een klein prijsje te koop.

Wie belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij de kleurgroep, kan altijd een ochtend gratis meedoen. De groep komt samen op woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur. Ons Raadhuis is te vinden op de Nieuwstraat 1, op de hoek met de Emmastraat in Velp.

onsraadhuis.com

Een tekening van Gertrude Kouwe