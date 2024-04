Kleedjesmarkt met muziek

DIEREN – Tientallen kinderen hebben op Koningsdag goede zaken gedaan op de kleedjesmarkt in de Dierense Speeltuin. Vele bezoekers, jong en oud, wisten de weg naar de markt te vinden en er werd dan ook flink verkocht.

Het was een gezellige dag, waarbij ook aan muziek was gedacht. De Velpse rapper Kenntoch en zijn maatje King Stan brachten de sfeer er lekker in. Kenntoch had het certificaat van Guiness bij zich, dat hij behaalde door een muzikaal record te behalen. Hij is de artiest die de meeste singles heeft uitgebracht op één dag.