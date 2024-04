Kledingbeurs in Loc17

DOESBURG – Zaterdag 20 april vanaf 10.00 uur is Loc17 in Doesburg één grote winkelhal waar tweedehands vrouwenkleding wordt verkocht. Dit is de jaarlijkse kledingbeurs van de Soroptimistclub Doetinchem-IJsseloever. De opbrengst gaat naar diverse goede doelen.

De kledingbeurs van de Soroptimistclub Doetinchem-IJsseloever organiseert, staat bekend om haar kwalitatief goede dameskleding. Naast mooie vintage kleding hangt de winkel wederom vol met eigentijdse merken als King Louie, Mexx, Sandwich, Helena Hart en Gerry Weber. In de winkel is niet alleen kleding te koop, maar ook schoenen, tassen, sjaals, sieraden en boeken. Een professionele styliste staat klaar om gratis kledingadvies te geven. Ook is er de mogelijkheid gekochte kleding tegen een kleine vergoeding aan te laten passen door vrouwen van Naaiatelier voor Anderstaligen.

De beurs wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang tot de beurs en parkeren op de Turfhaven is gratis.

Soroptimistclubs zijn vrouwenclubs die zich wereldwijd inzetten om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren. Dit jaar is de opbrengst van de kledingbeurs in Doesburg bestemd voor onder andere Tas voor de Toekomst uit Doetinchem. Tas voor de Toekomst biedt kinderen uit gezinnen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld of die leven in armoede een schooltas met inhoud.

Daarnaast wordt met de opbrengst het meerjarenproject Simba Health en Stichting Ondersteuning Marrons Suriname (SOMS) gesteund. Simba Health zet zich in Tanzania in voor het stoppen van geweld tegen kinderen. Stichting SOMS zet zich in voor het behoud en onderhoud van crèches zodat moeders kunnen gaan werken en oudere zusjes niet hoeven op te passen maar naar school kunnen gaan.