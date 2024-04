BEEKBERGEN – Zondag 7 april houdt Motorclub de Klassieker uit Harfsen van 10.00 tot 17.00 uur een klassieker motor treffen in Beekbergen. Het doel van de dag is gegevens uitwisselen en elkaar treffen in het begin van het seizoen. Het Treffen wordt gehouden bij Autoschadebedrijf Henk de Groot aan de Zwarteweg 16 in Beekbergen.