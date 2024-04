Klassieke motorliefhebbers verzamelen in Beekbergen

BEEKBERGEN – Zondag 7 april kwamen liefhebbers van klassieke motoren en scooters samen in Beekbergen. Met de zomerse weersomstandigheden was het voor de motorrijders zeker geen straf om met hun geliefde voertuig de weg op te gaan.

Motorclub De Klassieker uit Harfsen is al jaren de organisator van dit motortreffen. Zij brengen hiermee eigenaren van klassieke motoren en scooters uit Gelderland en Overijssel samen. Tijdens deze ontmoeting bij autoschadebedrijf Henk de Groot werden er veel ervaringen uitgewisseld, motoren en onderdelen verkocht en afspraken gemaakt voor het nieuwe rijseizoen.

Foto: Henny Versteeg