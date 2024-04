Klarenbekers massaal op de pedalen

KLARENBEEK – Mede door het fraaie voorjaarsweer hebben veel Klarenbekers ervoor gekozen om er op Koningsdag met de fiets op uit te gaan. Oranjevereniging Klarenbeek (OVK) had voor deze dag een mooie tocht uitgezet in en om het dorp, waarbij onderweg spelletjes moesten worden gedaan. Ook was er onderweg een lunch om de honger te stillen. De OVK was uitermate tevreden over de deelname van ruim driehonderd fietsers in verschillende leeftijden. Vaak deden complete gezinnen mee met de tocht.

Terug op het feestterrein, dat op het plantsoen bij Opa en Opoe was ingericht, werd gezellig genoten van een drankje en de muziek. ‘s Middags kwam wethouder Peter Wormskamp van de gemeente Voorst even een kijkje nemen op de feestplek. Hij maakte de organisatie een compliment voor deze opzet. Vooral de grote deelname aan de fietstocht vond hij een grote prestatie. Ook liet de wethouder nog even weten dat hij vindt dat Diny Boerkamp, secretaris van de Oranjevereniging Klarenbeek, voor haar grote inzet voor Klarenbeek terecht een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Het bestuur vroeg de wethouder de Nederlandse vlag te hijsen. Een taak die hij graag op zich nam, geholpen door de jeugd.

Foto: Martien Kobussen