Kinderkleding ruilen in Angerlo

ANGERLO – Ruim honderd ouders ruilen kinderkleding in Angerlo via een ruilbeurs. Dit initiatief is opgezet door Monique Hermanns, Daniëlle Geurtsen, Marloes Weijers en Martine van Baal-Weijers. Inmiddels ruilen zij al twee jaar en wordt er ook een speciale ruilavond gehouden. Deze vindt plaats op zaterdag 12 april tussen 19.00 en 21.00 uur in de Meent in Angerlo. Het concept is simpel: ouders nemen de te kleine kleding mee naar de inleverlocatie en kunnen gratis kleding uitzoeken op de ruilavond. Kleding inleveren kan van 25 maart tot 9 april op Walbekerveld 37 in Angerlo. Ook wie niets in te leveren heeft, mag tijdens de ruilavond van 12 april zijn tas vullen.