Kinderen gaan los tijdens Kindermuziekweek

REGIO – Op vrijdag 5 april maakten zo’n dertig leden van plaatselijke muziekverenigingen Harmonie Orkest Brummen, Eendracht Eerbeek en DES Hall een rondgang door de gemeente Brummen in het kader van ‘Meer Muziek in de Klas’. Ze luidden daarmee de Kindermuziekweek in.

De Doe Maar Mee Band onder leiding van Römanö Mediati ging naar elf scholen in Brummen, Eerbeek, Hall en Leuvenheim. Met leerlingen van de hele school werd het Kindermuziekweeklied ‘Energie’ gezongen en was er een meedoe-concert voor de hele school onder leiding van vakdocent muziek Patrick de Heus. Kinderen hadden zelf huis-tuin-en-keuken-voorwerpen meegenomen waar ze muziek mee konden maken.

Energiek dansten de kinderen mee op het Kindermuzieklied en zongen het uit hun hoofd mee. Wethouder Yasemin Cegerek van de gemeente Brummen was aanwezig en onderschreef de waarde en het plezier van muziekonderwijs. En na de beroemde boem, boem, klap op ‘We will rock you’ werd het concertje afgesloten met het lied ‘Europapa’. Alleen al de naam van het lied zorgde voor het losbarsten van zingen, dansen, rappen en hakken. De muzikanten werden als popsterren uitgezwaaid. “Zelfs de kinderen die normaliter moeten worden aangespoord, gingen los”, aldus een van de leerkrachten.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt dankzij gelden van de Provincie Gelderland en de Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen en is mede georganiseerd door de cultuurcoaches van Stichting Welzijn Brummen.

De Doe Maar Mee Band maakt muziek op de C. van Leeuwenschool in Eerbeek.