Kinderactiviteiten in de meivakantie

GEM. RHEDEN – In de gemeente Rheden worden er gratis vakantieactiviteiten gehouden in de schoolvakanties. Zo worden de Olympische Spelen die niet alleen in Parijs, maar ook in Dieren gehouden. Naast dit grootschalige sportevenement zijn er nog verschillende workshops en activiteiten, variërend van robot programmeren tot dronevluchten en een skateboardclinic. Creatievelingen kunnen samen met modeontwerpster Mirte Engelhard hun garderobe pimpen. Voor natuurliefhebbers organiseert het IVN- Oost Veluwezoom in Rheden inspirerende excursies. En op woensdag 1 mei kunnen zeemeerminnen een duik nemen in het Biljoenbad.

De Olympische Spelen vinden plaats op donderdagochtend 2 mei op het terrein van AV Gelre in Dieren en zijn geschikt voor alle leeftijden. Zodra het Olympisch Vuur ontbrandt, barsten de spelen los. Voetbal, hockey, atletiek en zelfs een nieuwe Olympische Sport: touwtrekken onder leiding van coach Evert Top van Wereldkampioenen 2022 ‘de Valleitrekkers’. Ook de allerkleinsten worden niet vergeten, met een speciale speel- en gymhoek. Alle informatie over deze Olympische Spelen en andere activiteiten is te vinden op rhedenontdekt.nl onder het kopje ‘vakantieactiviteiten’. Hier kunnen kinderen ook worden aangemeld. Voor sommige activiteiten is het aantal beschikbare plekken beperkt.

rhedenontdekt.nl