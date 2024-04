Kettingbotsing in Spankeren

SPANKEREN – Op de Zutphensestraatweg N348 in Spankeren heeft maandag 1 april rond 14.00 uur een kettingbotsing plaatsgevonden tussen drie voertuigen. Een van de auto’s schoot na de botsing over het fietspad en kwam in de berm tot stilstand. Inzittenden van de auto’s zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De drie auto’s zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. Het ongeluk veroorzaakte een flinke verkeersopstopping.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink