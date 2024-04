Kermis nog zeker twee jaar op de Turfhaven

DOESBURG – Het gemeentebestuur van Doesburg zit met de kermis in haar maag. Het is nog niet gelukt de perfecte locatie te vinden. Bij gebrek aan beter vindt daarom de kermis ook dit jaar en volgend jaar plaats op de Turfhaven.

De kermis in de binnenstad is geen optie meer nadat uit een analyse van de brandweer bleek dat deze plek onverantwoorde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. En dus ging de gemeente Doesburg op zoek naar een nieuwe locatie. Vorig jaar werden de attracties opgesteld op de Turfhaven, bij wijze van pilot. Het is gebleken dat deze plek niet ideaal is.

Zo is het lastig de attracties op te bouwen in verband met hoogteverschillen, lantaarnpalen, bomen en andere obstakels. Dit beperkt de mogelijkheden voor grotere attracties en maakt de kermis minder interessant voor exploitanten. Ook moet de waterkant worden afgeschermd met bouwhekken. Er is geen connectie met de lokale horeca. Omdat de parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar zijn, vindt de gemeente dat alternatieve plekken moeten worden aangeduid met borden.

Geen alternatieven

En dus is na de pilot besloten te onderzoeken of er nog alternatieve locaties zijn waar de Doesburgse kermis kan worden gehouden. Daaruit is gebleken dat, hoewel niet ideaal, de Turfhaven nog steeds de beste plek is.

Zo werd de IJsselkade afgewezen omdat er te weinig plek is voor de attracties en is het Looierspark niet geschikt in verband met de drassige ondergrond. Ook het terrein van Sportclub Doesburg is in verband met de ondergrond niet geschikt. De binnenstad valt dus af naar aanleiding van de veiligheidsrapportage van de brandweer. Het Ireneplantsoen is alleen geschikt voor korte evenementen.

Zo rolde toch de Turfhaven als meest geschikte locatie uit de bus en is er dan ook besloten de kermis van 2024 en 2025 hier te laten plaatsvinden. De Turfhaven heeft ook voordelen. Zo ligt de locatie tussen de binnenstad en Beinum en is dus voor iedereen makkelijk bereikbaar. Er liggen geen woningen direct tegen het terrein en de gemeente verwacht weinig overlast qua parkeren, omdat de Turfhaven geen A-locatie is en er genoeg alternatieven beschikbaar zijn.

Na 2025

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid voor Doesburg. Hierin kunnen mogelijk ook andere locaties worden aangewezen als evenementenlocatie. In dat geval kan opnieuw worden onderzocht of er dan een locatie die geschikter is dan de Turfhaven.