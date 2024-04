Kennismaken met Rhedense ondernemers

RHEDEN – Iedereen die kennis wil maken met lokale ondernemers uit Rheden en De Steeg, is op donderdag 11 april welkom op de derde ondernemersmarkt van de ORDS. Ruim dertig winkeliers, zzp’ers, dienstverleners en andere ondernemers presenteren zich deze avond in Rhederhof.

De ondernemersbeurs van Ondernemend Rheden – De Steeg (ORDS) is al twee keer eerder gehouden, met groot succes. Bezoekers konden op één avond kennismaken met lokale ondernemers en ontdekken hoeveel bedrijvigheid er eigenlijk te vinden is in Rheden en De Steeg. En van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt, de beurzen werden telkens goed bezocht.

Een derde editie kan dus ook niet uitblijven. Het bestuur van de ORDS heeft haar leden uitgenodigd voor de beurs op 11 april en daar is met veel enthousiasme op gereageerd. “We zitten helemaal vol”, zegt Heleen Enklaar, secretaris van de ORDS en voorzitter van de ZZP commissie. “Meer dan dertig verschillende ondernemers laten zich deze avond zien. Ze krijgen allemaal een marktkraampje ter beschikking. Hier kunnen zij zichzelf promoten, informatie geven en producten te koop aan bieden. Er komen mooie aanbiedingen op de beurs”, belooft Enklaar.

De beurs geeft een mooi beeld van de diversiteit in de bedrijvigheid in Rheden en De Steeg. Zo zijn er winkeliers present, maar ook organisaties als Natuurmonumenten en de Dorpskerk. De ZZP’ers die zich presenteren hebben beroepen in de paramedische zorg, in de creatieve sector of bijvoorbeeld op het gebied van coaching. “Er zijn onder andere fotografen, een advocaat, een taxibedrijf, rijschool, taxidermist. Te veel om op te noemen”, aldus Enklaar. “Het aanbod is ontzettend breed.”

Nieuw is de locatie. Na twee beurzen in Ons Huis is nu gekozen voor het atrium van Rhederhof. “Zo kunnen we ook de oudere inwoners van het dorp makkelijker betrekken”, zegt Enklaar. “Voor de bewoners van Rhederhof zelf en van de naastgelegen serviceflats wordt het zo makkelijker om ook even langs te komen.”

De zaal wordt mooi aangekleed en een pianist zorgt voor prettige achtergrondmuziek. Om 18.30 uur opent wethouder Gea Hofman van de gemeente Rheden de beurs. Aan het eind van de avond, rond 20.30 uur, wordt het Rad van Avontuur gedraaid. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen, die beschikbaar zijn gesteld door de ondernemers. Deelname aan het Rad van Avontuur is gratis, evenals de entree tot de beurs.

ords.nl

Een vorige editie van de ondernemersmarkt