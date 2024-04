Kaartverkoop voor The Party en Retrostyle van start

EERBEEK – Drie dagen lang muziek, activiteiten en gezelligheid op het Kerstenterrein in Eerbeek. Het geslaagde festival Pulp krijgt dit jaar een vervolg en wel op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. “Wees er op tijd bij, want de early bird-tickets waren binnen een dag uitverkocht”, zegt organisator Yannick Hilger.

Pulp werd afgelopen jaar voor het eerst gehouden. Een festival waarin de geschiedenis van het papierdorp centraal staat. Er waren allerlei activiteiten die te maken hebben met papier en papier maken. Een knallend muzikaal programma maakte het feest compleet. Pulp werd goed bezocht, veel inwoners van Eerbeek en omgeving hebben genoten van een gezellig weekend in eigen dorp.

Verbeteren

Alle reden voor organisator Yannick Hilger om een tweede editie op te zetten. De basis blijft hetzelfde, maar er zijn wat verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar, zegt Hilger. “We zorgen voor betere faciliteiten: meer toiletten en barren bijvoorbeeld. Ook betalen wordt makkelijker met de polsbandjes van Tactile. De bandjes hebben een chip waar je tegoed op kunt zetten en waar je contactloos mee kan betalen.”

Daarnaast is besloten om de activiteiten te concentreren op één dag en één plek. “Dat wordt de zaterdag. Dan zijn er op het Kerstenterrein activiteiten voor alle leeftijden. Knutselen met papier voor de allerkleinsten, lasergamen voor de wat oudere kinderen, maskers maken, activiteiten met museum Coda, papierscheppen met de Middelste Molen.”

Muziek

Kern van het weekend is een mooi muzikaal programma. “Dit jaar heeft elke dag een ander thema”, vertelt Hilger. “De vrijdagavond wordt 90’s Fever. DJ Dune, bekend van hits als ‘Hardcore vibes’ en ‘Are you ready to fly’, komt draaien. Verder is er muziek van DJ’s Kenny O. uit Eerbeek en TieKé uit Apeldoorn.” De toegang is deze avond gratis.

Zaterdag 7 september is het tijd voor The Party, een feestavond met een klinkende namen. “Emma Heesters, Party Harry uit Apeldoorn, StukTV, Ch!pz en Dr. Rude”, somt Hilger op. Kaarten voor deze avond kosten 27,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website.

Op zondag 8 september gaat Eerbeek terug in de tijd tijdens Retrostyle. Hilger is in zijn nopje met de bands die hij voor deze dag heeft weten te strikken. “The Wild Romance, Toontje Lager en Time Bandits met Alides Hidding, die een paar jaar geleden nog meedeed aan het televisieprogramma De Beste Zangers. Allemaal de originele bands. Ook DJ Becks is er deze dag, die mensen kunnen kennen van Tribute to Yesterday.” Retrostyle duurt van 15.00 tot 22.00 uur. Kaarten zijn voor 22,50 euro verkrijgbaar.

pulpfestival.nl