Kaartverkoop concert Gelreband gestart

DIEREN – De Gelreband uit Dieren geeft op zaterdagavond 13 april een concert in zalencentrum Theothorne. Het repertoire van De Gelreband bestaat uit pop, soul en funk covers, onder andere van Michael Bublé, Earth, Wind & Fire en Abba.

Het concert staat onder leiding van dirigent/bandleider Ewout Dercksen. Speciaal voor deze avond is de Duitse zangeres met Dierense roots Esther Elsner uitgenodigd om met de Gelreband mee te zingen.

Het concert op 13 april begint om 20.00 uur en kaarten kosten 5 euro per stuk. Kaarten zijn vanaf nu te koop via gelreband.nl of bij modezaak Hipp by Jet in Dieren.