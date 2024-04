Judith Koelemeijer komt naar Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Op woensdag 24 april komt de schrijver Judith Koelemeijer op uitnodiging van de Boekensteun naar de bibliotheek in Brummen. Ze vertelt over haar werk. Haar boeken zijn te koop en kunnen direct door Koelemeijer worden gesigneerd.

Judith Koelemeijer studeerde Nederlands en Culturele Studies en volgde een cursus aan de postdoctorale opleiding Journalistiek. Na haar studie werkte ze bij de Volkskrant. In 2000 nam ze ontslag bij die krant om zich volledig te kunnen wijden aan het schrijven van haar debuutroman ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, die in 2001 verscheen. Van deze familiegeschiedenis werden meer dan 250.000 exemplaren verkocht en het boek werd bekroond met de NS publieksprijs in 2002, het Gouden Ezelsoor in 2003 en de Zaanse Cultuurprijs. Daarna volgde het boek ‘Anna Boom’ en het autobiografische ‘Hemelvaart – op zoek naar een verloren vriendin’ (2013). In september 2022 is Judiths biografie van Etty Hillesum verschenen, de wereldberoemde Joodse schrijfster van dagboeken en brieven.

Judith Koelemeijer geeft ook les in het genre van de literaire non-fictie. In oktober 2009 is zij in samenwerking met de succesvolle auteurs Jan Brokken en Frank Westerman een eigen cursus gestart in Amsterdam. Ook geeft Koelemeijer regelmatig masterclasses Verhalende Journalistiek bij diverse media.

In verband met de te verwachten bezoekers en het aantal beschikbare plaatsen voor de lezing in Brummen is het verstandig snel te reserveren via bijdebieb.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis, andere belangstellenden betalen 10 euro. Aanvang is 20.00 uur.