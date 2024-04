Jubilarissen bij Phoenix

BRUMMEN – Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft vrouwenkoor Phoenix vier koorleden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Op de foto staan Marta, Jenneken en Netty.

Marta Mediati is 40 jaar lid van Phoenix. Zij kreeg een oorkonde en een tinnen beeldje in de vorm van een vrouw met een (zang)boek in haar hand. Jenneken Kerkhoff laat al 25 jaar haar stem horen bij Phoenix. Zij kreeg een broche opgespeld in de vorm van een hagedis, als teken van balans en harmonie in ons leven. Netty Onel en Zoïtsa Smit zijn 12,5 jaar bij het koor. Zij kregen een broche in de vorm van een strikje. De dames kregen een mooie bos bloemen en een daverend applaus van het bestuur en de leden. Zoïtsa was deze avond afwezig. Zij houdt de huldiging nog tegoed.

Vrouwenkoor Phoenix kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar. Het concert ‘Veertig jaar in vuur en vlam’ zorgde voor een geweldige avond met een overvolle kerk en een enthousiast publiek. Ook van de kerstoptredens is weer volop genoten. Phoenix staat onder leiding van dirigent Alyde Touwen en pianiste Tatiana Laryna. Het koor kijkt enthousiast uit naar wat 2024 gaat brengen. Zo doen de zangeressen op zondag 21 april mee aan het korenfestival in en rond ’t Oortveld in Empe.

vrouwenkoorphoenix.nl