JO8-1 Brummen kampioen

BRUMMEN – De voetballers uit team JO8-1 van Sportclub Brummen zijn kampioen geworden. Het team won alle wedstrijden in de afgelopen fase. Op zaterdag 16 maart was de laatste wedstrijd van het seizoen. JO8-1 moest thuis tegen Eerbeek en scoorde ook nu de nodige keren. Na het fluitsignaal kreeg alle kinderen een mooie medaille en werd er toeterend door het dorp rondgereden. De ochtend werd afgesloten met lekkere frietjes in de kantine.