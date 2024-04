JO12-1 uit Doesburg kampioen

DOESBURG – De voetballers uit team JO12-1 van Sportclub Doesburg zijn kampioen geworden. Op zaterdag 16 maart speelden ze de kampioenswedstrijd thuis tegen DVOV JO12-1. Beide teams konden bij winst kampioen worden. Bij een gelijkspel of een nederlaag kon zelfs Arnhemse Boys Schuytgraaf ook nog kampioen worden. Het werd een spannende pot voetbal en de Doesburgers gingen met een 2-1-stand de rust in. Na de ranja liepen ze uit naar 4-1. In de laatste 10 minuten wist de tegenstander uit Velp nog twee keer te scoren waarbij ze nog terugkwamen tot 4-3 en werd het spannend. Gelukkige bleef het hierbij en kon het kampioenschap gevierd gaan worden in de kantine. Het kampioenschap in de 2e klasse (3e fase) is hiermee gehaald en de jongens gaan de 4e en laatste fase van dit seizoen spelen in de 1e klasse.

Foto: Robert Wonnink