JO11-1 Brummen kampioen

BRUMMEN – De voetballers uit team JO11-1 van Sportclub Brummen zijn afgelopen seizoen kampioen geworden. Ze speelden in de vijfde klasse. Na zeven wedstrijden gingen ze er met de winst vandoor. De laatste wedstrijd speelden ze zaterdag 16 maart tegen DEO. Ballonnen en een spandoek werden in alle vroegte opgehangen, want zelfs bij een gelijkspel zou het team kampioen worden. Familie, vrienden en kennissen: iedereen werd opgeroepen om het team aan te moedigen. Bij het laatste fluitsignaal was de eindstand 3-3. Het team ging met een medaille om hun nek al toeterend door het dorp. Bij terugkomst op de Hazenberg ging de muziek aan, werd er gezongen en friet gegeten.