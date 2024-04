Jaarvergadering Geërfden Dieren

DIEREN – Maandag 8 april staat de algemene vergadering van de Geërfden van de Buurtschap van Dieren op het programma. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Theothorne in Dieren. Er is dan een presentatie over de geschiedenis van De Buurtschap van Dieren en aansluitend de jaarvergadering. Op de agenda staan onder andere de verslagen van de activiteiten in het afgelopen jaar, verkiezingen van buurtmeesters en commissieleden en de voorstellen van het bestuur voor de bijdrage aan vrijwilligersactiviteiten in Dieren. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen geërfde worden. Om geërfde te kunnen worden dient een natuurlijk persoon een woonhuis in eigendom te hebben, meerderjarig te zijn en minstens twee jaar in Dieren te wonen. Iedereen die geërfde wenst te worden kan zich tot een week voor deze vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat via info@buurtschapdieren.nl. Er wordt geen contributie geheven.

