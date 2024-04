Jaarvergadering De Marke

EERBEEK – De oudheidkundige vereniging De Marke houdt op maandag 22 april een jaarvergadering in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek. Als een rode draad op deze avond zal de continuering van de vereniging aan de orde komen. Andere agendapunten zijn de notulen, het jaarverslag en het financieel overzicht.

In het tweede deel van de avond verzorgen de leden Bert en Ina Visser uit Klarenbeek twee korte presentaties over Klarenbeek. Begonnen wordt met een presentatie over de opkomst en ondergang van de Klarenbeekse Kopermolens. Daarna volgt een presentatie over de Coöperatieve Landbouwvereniging Ons Belang tot en met de opening van De Maalderij op 9 februari 2019.

De jaarvergadering begint om 19.30 uur.