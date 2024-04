IVN wandeling Herikhuizerveld

RHEDEN – Op zondag 28 april houdt IVN Oost-Veluwezoom een wandeling over het Herikhuizerveld. Wandelaars starten om 9.30 uur bij restaurant De Ruif in Rheden. Tijdens deze wandeling wordt geleerd hoe natuur en mens het gebied hebben vormgegeven en wordt verteld over het verleden van het gebied. De wandeling duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur en is op enkele delen een stevige doorstap wandeling. Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen en is minder geschikt voor jonge kinderen tot ongeveer 12 jaar. Honden kunnen niet mee.

Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl