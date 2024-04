Inschrijvingen voor zestigste Wandel4daagse Eerbeek van start

EERBEEK – Van 27 tot en met 30 mei vindt de zestigste editie van de Wandel4daagse Eerbeek plaats. De inschrijving is op 1 april gestart. Deze zestigste editie zal een bijzonder feestelijk tintje krijgen.

Al zestig jaar geniet jong en oud van de gezelligheid van de Eerbeekse Wandel4Daagse en van de mooie wandelroutes in de natuur van Eerbeek en omstreken. Sinds de eerste editie in 1961 heeft de 4Daagse slechts drie keer niet plaatsgevonden. Naast de twee coronajaren was dat in 2004, toen er een overgang in de organisatie plaatsvond.

In het Wandel4Daagse boekje dat in de week van 13 mei bij elk huishouden in Eerbeek en Loenen huis-aan-huis bezorgd wordt, is een terugblik op zestig keer Wandel4Daagse Eerbeek opgenomen. In dat boekje staan als vanouds ook weer oude verhalen die zich hebben afgespeeld op de vier routes.

Ook dit jaar zijn er weer vier mooie routes uitgezet van 5, 7,5 en 10 kilometer lang. De eerste dag is een bosroute richting Laag Soeren, de tweede dag een bosroute door Coldenhove, de derde dag een rondje Loenen en de vierde dag is natuurlijk gereserveerd voor de traditionele route door het dorp met de intocht. Die intocht eindigt zoals elk jaar op de Eerbeekse Kermis. Deelnemers kunnen elke dag tussen 17.30 en 18.30 uur starten.

Inschrijven

De Wandel4daagse Eerbeek is er niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar ook voor volwassenen, ouderen en recreanten. Iedereen die al wandelend wil genieten van de natuur en de gezelligheid kan zich inschrijven op 4-daagse-eerbeek.nl. Dit kan tot en met 22 mei, daarna geldt na-inschrijving tegen een hoger tarief. Daginschrijving is ook mogelijk: recreanten of inwoners die één of twee dagen willen meelopen en willen genieten van de mooie routes in de Eerbeekse en Loenense natuur kunnen zich op de desbetreffende wandeldag melden bij de inschrijfkraam op de startlocatie.

4daagse-eerbeek.nl