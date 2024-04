Inschrijving Dierense avondvierdaagse geopend

DIEREN – Van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei vindt in Dieren de 58ste avondvierdaagse plaats. Vier avonden kan er gewandeld worden over een traject van 5, 7,5 of 10 kilometer. De routes worden uitgezet is in de bossen rondom Dieren.

Vanaf half maart hebben de scholen de benodigde informatie gekregen met de inschrijflijsten. Groepen, scholen of verenigingen die alsnog mee willen doen, kunnen de inschrijflijsten opvragen via avondvierdaagse.dieren@gmail.com.

Op de volgende adressen kan men zich laten inschrijven voor de avondvierdaagse: in Ellecom aan de Buitensingel 1-D en in Dieren aan de Willem de Feschlaan 18. Mensen die zich willen inschrijven worden verzocht dit niet te doen tussen 17.30 en 18.30 uur in verband met het eten. De kosten van deelname bedragen bij voorinschrijving zonder medaille 3,50 euro en met medaille 6 euro. De voorinschrijving sluit 11 mei 2024 om 12.00 uur.

Ook op de eerste wandelavond kunnen deelnemers zich na 18.00 uur inschrijven, maar dan zijn de kosten 0,50 euro per deelnemer meer. De organisatie vraagt eenieder zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorinschrijving. Dit voorkomt ook drukte bij de inschrijftafel. Op de eerste avond wordt vanaf 18.00 uur begonnen met het uitreiken van de startkaarten aan degenen die zich ingeschreven hebben. Hierna start de na-inschrijving, naar verwachting zal dit rond 18.15 uur zijn.

De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Dieren onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).

0313-422060