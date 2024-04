Inschrijven voor Vael Ouwe

DIEREN – Op zaterdag 1 juni vindt de 47e Vael Ouwe plaats, een klassieke toertocht voor fietsers. Inschrijven is al mogelijk op vaelouwe.nl. De start en finish zijn in Dieren. De Vael Ouwe wordt wel één van de mooiste klassieke toertochten genoemd. De Nederlandse Toer Fiets Unie heeft hem beoordeeld met vijf sterren. De tocht die zaterdag 1 juni zal plaatsvinden is vernieuwd en doet deze keer voor de 125 en 160 km ook de IJsselvallei aan. De toertocht combineert hiermee de schoonheid van de Veluwe met het natuurgebied van de IJsselvallei. Deze bijzondere combinatie van twee van Nederlands mooiste natuurgebieden is uniek te noemen. Ook aan de recreatieve fietser is gedacht en kan de afstand van 60 of 90 km een welkom alternatief zijn. Meer tijd blijft er over om te genieten van de vergezichten en de mooiste plekjes van de Veluwe. Bij terugkomst worden de fietsers opgewacht met muziek en een BBQ.

