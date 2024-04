Inloopspreekuur in De Oase

DIEREN – Het inloopspreekuur van politie, handhaving, Vivare en Incluzio Rheden in Dieren verhuist van Pand31 naar de Oase. In de even weken kunnen inwoners daar op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur binnenlopen met vragen, ideeën of klachten. Er is gekozen voor een andere locatie omdat Pand31 is toch wat klein is, minder centraal ligt en minder gelegenheid biedt voor een een-op-een gesprek.