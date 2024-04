Inloopspreekuren bij Fietsersbond

REGIO – De afdeling Rheden-Rozendaal van de Fietsersbond houdt het komende halfjaar afwisselend inloopspreekuren in Dieren, Rheden en Velp. De organisatie is benieuwd wat bewoners bezighoudt op het gebied van fietsen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal. De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op zowel landelijk, provinciaal als lokaal terrein. De lokale afdeling wil graag weten welke knelpunten fietsers ervaren. Wat kan daarvoor een oplossing zijn? Wat kan bijdragen aan het fietsgebruik? De Fietsersbond hoort het graag van de ervaringsdeskundigen: de fietsers zelf.

Aangedragen informatie neemt de afdeling mee naar het periodieke overleg met de gemeente en de provincie, nadat ze deze hebben getoetst aan het beleid van de landelijke bond. De Fietsersbond probeert dan aan te sturen op een veilige en fietsvriendelijke oplossing. Het eerstvolgende spreekuur is op zaterdag 13 april van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Velp.

rheden-rozendaal@fietsersbond.nl