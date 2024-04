Ingebruikname Hess-Orgel in Velp

VELP – Op zondagmiddag 28 april om 14.30 uur wordt het aangepaste monumentale Hess-Orgel in de Grote Kerk in Velp weer in gebruik genomen. Het Hess-Orgel dat dateert uit 1772, is door Elbertse & Van Vulpen orgelbouwers uitgebreid met een tweede klavier en een aantal nieuwe registers. Organist Aart Bergwerff geeft samen met trompettist Eric Vloeimans een concert. Tickets zijn te reserveren via pgvelp.nl.