Informatiebord bij graven Engelse vliegeniers

HUMMELO – In de nacht van 1 op 2 oktober 1940 werd na een luchtgevecht een Britse Whitley bommenwerper neergeschoten. De restanten kwamen terecht bij boerderij De Balen aan de Hessenweg in Hummelo. Zondag 7 april werd hier een informatiebord onthuld, ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning.

Het vliegtuig was op 1 oktober net na 19.00 uur opgestegen van de basis Dishforth in Yorkshire, Engeland. Het doel was een oliefabriek bij het Duitse Sterkrade. Op de terugvlucht werd het toestel ‘gevangen’ in zoeklichten en neergeschoten door een Duitse Messerschmitt 110 nachtjager, die was opgestegen vanaf vliegbasis Deelen.

De Whitley, met serienummer P-4964, explodeerde in de lucht. Het staartgedeelte van het toestel, met daarin de staartschutter, kwam neer naar een woning aan de huidige Zelhemseweg 31. Een vleugel kwam terecht voor boerderij ‘De Balen’ en de rest van het toestel eindigde naast de schuur bij de boerderij.

De bemanning, leden van het 78e Squadron van de Royal Air Force, kwam om het leven. Piloot was Neville Halsey Andrew, tweede piloot Harry Wright Morgan. Sergeant George Enos Matson deed dienst als waarnemer. Sergeant Phillip Hall Richmond was de radiotelegrafist. Sergeant Arthur Roscoe tot slot deed dienst als staartschutter. Deze vijf zijn vrijdag 4 oktober 1940 met Duitse militaire eer begraven op het kerkhof in Hummelo. Bij hun graven is zondag het informatiebord onthuld.

Aircraft Research Group Achterhoek spant zich in om de luchtoorlog boven onder andere de Achterhoek en Liemers in beeld te brengen en levendig te houden. Het was dan ook voorzitter Karl Lusink (rechts op de foto) die het informatiebord mocht onthullen. Hij deed dit samen met Henk Maalderink, voorzitter van het 4-mei comité Hummelo, Keppel en Drempt. Bezoekers aan de begraafplaats kunnen nu bij de graven de geschiedenis van deze vijf mannen teruglezen.

Foto: Hanny ten Dolle