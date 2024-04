Informatieavond voor burgerhulpverleners

BRUMMEN – De stichting Burgerinitiatief Reanimatie/AED gemeente Brummen (STAG Brummen) nodigt alle burgerhulpverleners uit voor een informatieavond. Deze wordt maandagavond 22 april gehouden in de Bronckhorst Hoeve in Brummen. Ook degenen die overwegen burgerhulpverlener te worden, zijn van harte welkom.

Burgerhulpverleners zijn van levensbelang. Zij worden bij een reanimatie-oproep opgeroepen door Hartslag Nu om naar het adres van de calamiteit te gaan om daar hulp te verlenen aan het slachtoffer. Dit in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Een groot aantal burgerhulpverleners staat ingeschreven bij Hartslag Nu. Zij verlenen na een oproep hulp aan een slachtoffer in hun buurt. Burgerhulpverleners kunnen vaak sneller aanwezig zijn dan de hulpdiensten. En dat is van levensbelang omdat elke minuut telt.

STAG Brummen wil graag de burgerhulpverleners informeren over het te voeren beleid van de stichting en verder wat meer informatie geven over de procedures rondom reanimatie en ervaringen uitwisselen. Ook willen zij alle burgerhulpverleners bedanken voor hun inzet. De burgerhulpverleners die zich nog niet hebben aangemeld voor deze bijeenkomst kunnen dit doen bij het secretariaat van STAG Brummen via info@reanimatiebrummen.nl. Inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur.