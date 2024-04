Indrukwekkende herdenking bevrijding

LOENEN – Bij het monument van de bevrijding in Lieren werd woensdag 17 april door de Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen de herdenking gevierd van 79 jaar bevrijding van deze dorpen. ’s Morgens om 9.00 uur werd er herdacht samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool Prinses Juliana uit Lieren, met medewerking van The 48th Highlanders of Holland. Ook werden de Nederlandse en Canadese vlaggen gehesen. Daarna werd de overdracht van groep 8 geadopteerde monument aan groep 7 gedaan, met daarbij legervoertuigen van The Old Army Cars, die de leerlingen na afloop van de herdenking met een rondrit door de dorpen weer naar school brachten.

’s Avonds om 19.30 uur werd onder grote belangstelling de herdenking gevierd met medewerking van The 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums. Er werden bloemen gelegd door de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen, Stichting Bevrijdings Comité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, Dorpsraad Beekbergen-Lieren, cultureel centrum Boerderij Beekbergen en The Old Army Cars. Hierna werd de Last Post gespeeld met 1 minuut stilte. Spreker was Gerrit Muller, die een heel indrukwekkend dagboek voorlas over een gezin uit Arnhem, dat in de oorlog geëvacueerd werd in Lieren. Na afloop reden de legervoertuigen nog een rondrit door de dorpen.