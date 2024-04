In actie tegen de Aziatische hoornaar

BRUMMEN – Imkersvereniging Brummen verzorgt woensdag 1 mei een informatieavond rondom de Aziatische hoornaar. “Hier delen experts hun kennis over de hoornaar, hoe je hem kunt herkennen en hoe we hem kunnen bestrijden”, luidt de samenvatting.

De Aziatische hoornaar, een grote wesp uit Azië, is nu ook in Nederland te vinden. Deze invasieve soort vormt een ernstige bedreiging voor inheemse insecten en het kwetsbare evenwicht in de natuur. De hoornaar heeft geen natuurlijke vijanden hier, waardoor hij zich ongeremd kan verspreiden. Het is een nogal gulzig diertje en maar liefst 30 procent van zijn dieet bestaat uit honingbijen. Daarnaast verslindt hij ook vlinders, hommels en andere bijensoorten. “Elk nest van de Aziatische Hoornaar verorbert jaarlijks zo’n 11 kilo insecten, wat gelijkstaat aan ongeveer 35.000 honingbijen en 65.000 andere insecten”, melden de Brummense imkers. Ze willen de opmars van de Aziatische hoornaar stoppen en daarom komt er dus een informatieavond.

De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur bij Plein 5 in Brummen. Meer informatie is te vinden op imkersverenigingbrummen.nl, aanmelden kan bij imker John Bouwmeester, info@bouwmeester33.nl.