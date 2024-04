Ik vind: Waarom WaardeVOL Brummen mislukte

In 2018 startte het project WaardeVOL Brummen. Doel: water langer vasthouden, onder andere door grondwaterstandverhoging. Maar na een intensief participatietraject trokken provincie, gemeente en waterschap de stekker uit het project. En zonder goede argumentatie, zoals Desiderius Antidotum schrijft in Regiobode van 27 maart.

Hoe kon dit gebeuren? Een essentiële oorzaak: de stuurgroep (wethouder, heemraad en gedeputeerde) heeft onvoldoende sturing gegeven. Zelfs bij de stopzetting was er onenigheid; zo schreef de gemeente Brummen (december 2023): ‘De projectpartners denken momenteel verschillend over de manier waarop het project verder moet.’

Ook vielen de geraamde kosten miljoenen euro’s hoger uit. Pas na een beroep op de Wet open overheid (Woo) bleek ons dat het project geen 16,8 miljoen euro zou gaan kosten, maar 24,6 miljoen! Dit bedrag wordt al sinds januari 2023 verzwegen. En hoeveel miljoen er inmiddels is verdampt? Ook dat wordt verzwegen.

Veel kwalijker is de schade aan het participatieproces. Zes jaar lang zijn er voorlichtingsavonden, excursies, tientallen ‘gebiedsateliers’ en vele ‘keukentafelgesprekken’ gehouden. Honderden bewoners, agrariërs, ondernemers en belanghebbenden uitten hun zorgen over onacceptabele verhoging van grondwaterstand middenin bewoond gebied waar het altijd al kletsnat is. Toch zeggen de overheden niets over de betrokkenheid van al die gemotiveerde deelnemers.

Voor de Bewonersbelangengroep WaardeVOL Brummen (ruim tweehonderd personen) schrijven we regelmatig een buurtbrief. Vanuit hen bereiken ons steeds meer gevoelens van frustratie, boosheid en machteloosheid. Bovendien is door het onbehoorlijk gedrag van de overheid het wantrouwen toegenomen over een toekomstig project. Begrijpelijk: twee cruciale onderzoeken van Arcadis, die ook voor bewoners bedoeld waren, zijn anderhalf jaar lang onder tafel gehouden.

Uit opgevraagde Woo-documenten bleek ons ook dat een rapportage van een muggenexpert zodanig door de overheden en zelfs Natuurmonumenten is beïnvloed, dat het op manipulatie lijkt. Nergens mocht de onderzoeker ‘het aanbrengen van stuwen’ als mogelijke inrichtingsmaatregel noemen. Het was zelfs voorwaarde voor betaling van de factuur, aldus een e-mailbericht.

En hoe de projectpartners werkelijk over participatie denken? In een e-mail schrijft een van de projectpartners over het muggenrapport: ‘En dit rapport niet te snel delen met de omgeving, want dan voorzie ik een opstand.’

Een nieuw projectvoorstel dat al sinds juni 2023 (!) door de provincie wordt aangekondigd, zal dan ook door de regio uitermate kritisch beoordeeld en getoetst worden. Frank van Noppen en Laurens Hoevenaren, bewoners projectgebied WaardeVOL Brummen