Ik vind: Fusie Doesburg

Doesburg is een mooie en fijne stad om in te wonen. Wel krijgt het bestuur van de stad steeds meer taken op haar bord gelegd, onder andere door de landelijke overheid. Dit is niet alleen in Doesburg aan de orde, maar ook bij alle gemeenten in onze directe omgeving. Die extra taken moeten worden uitgevoerd door het bestaande ambtenarenapparaat.

Bundeling van krachten met omliggende gemeenten kan ene optie zijn om het takenpakket doelmatig en professioneel uit te voeren. In 2023 werd het idee geopperd Doesburg, Bronckhorst en Zutphen te laten fuseren en verder te gaan onder de naam IJsselstad. In de wandelgangen wordt inmiddels vernomen dat er nu ideeën zijn om samenwerking te zoeken met de gemeenten Westervoort en/of Duiven. Dat is natuurlijk een optie, maar de afstand tussen genoemde gemeenten is geen pluspunt, eerder een minpunt.

Denk aan de fusie tussen Zevenaar en Angerlo. De bewoners van Angerlo kozen voor Zevenaar. Zij ervaren nu dat de keus voor Zevenaar in plaats van Doesburg geografische nadelen heeft. De fusie met onder andere Zutphen zou voor Doesburg hetzelfde nadeel geven. Het alternatief is dan een fusie te beperken tot de gemeente Bronckhorst. Twee mooie gemeenten naast elkaar met meer mogelijkheden om het ambtelijk apparaat te versterken.

Welke stappen kunnen worden ondernomen voor een dergelijke fusie? De raadsfracties van Doesburg zoeken contact met hun zusterfracties in Bronkhorst om elkaars nieren over en weer te proeven. Het college van B&W Doesburg neemt soortgelijke stappen in de richting van het college van Bronckhorst om de voordelen en eventuele nadelen te inventariseren. De Commissaris van de Koning van Gelderland wordt geïnformeerd over deze stappen, zodat hij op de hoogte is en de fusie kan meenemen in het provinciale beleid.

De ambtstermijn van onze burgemeester eindigt in 2027. Dit zou een uitgelezen tijdpad zijn om de nodige stappen te ondernemen. De naam van de fusiegemeente kan overigens nog steeds IJsselstad zijn. Regeren (besturen) is vooruitzien. Doesburg doet het.

Patricia Meuws,

Doesburg